I pescatori donano il pesce alle famiglie in difficoltà

“Siamo consapevoli di questo momento di grande difficoltà, come Marineria abbiamo scelto la responsabilità e di servire il nostro territorio con un prodotto fresco e di prima necessità”. Queste le parole del presidente della cooperativa Casa del Pescatore, Mario Drudi. Così se le barche a Cesenatico continuano ad uscire in mare, nella giornata di ieri (giovedì 19 marzo) i pescatori hanno scelto anche la solidarietà per “dare sempre più valore al senso di comunità”.

Ogni barca a strascico uscita in mare ha donato una cassetta di pesce alle famiglie di Cesenatico bisognose. La Cooperativa, in accordo con Caritas, servizi sociali e parrocchie del territorio, ha raccolto tutto il pesce donato, circa 3 kg, il prodotto è stato poi pulito e dopo essere stato confezionato in sacchetti è stato donato a 50-60 famiglie di Cesenatico in difficoltà.

L’iniziativa ha trovato l’appoggio della Capitaneria di Porto e dell’amministrazione di Cesenatico e con ogni probabilità verrà riproposta la prossima settimana.