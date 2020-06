Manifestazione centro destra: “Bonaccini non ha fatto nulla per il turismo”

“Si deve tornare al voto. L’emergenza è stata gestita in modo sbagliato e ora abbiamo un Governo che non ci rappresenta – ha spiegato Morrone – E’ ora di dare voce ai cittadini. Abbiamo un presidente di Regione, Stefano Bonaccini, che non ha fatto nulla per il turismo e l’agricoltura. Gli ho chiesto di dare un contributo economico a tutti quegli imprenditori del turismo che avrebbero deciso di aprire, ma nulla, mi ha risposto che non ci sono risorse. Questo significa che la politica di Bonaccini è lontana da questo territorio. In altre Regioni i contributi ci sono stati, Bonaccini perde tempo a scrivere libri e non dà risposte al territorio”.

+++ L’INTERVISTA A JACOPO MORRONE +++