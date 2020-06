Anche Lina Amormino contro le allerte meteo

“Quello appena passato è stato l’ennesimo fine settimana vittima di un bollettino diramato da parte di meteorologi e Regione Emilia Romagna, soggetto addirittura ad allerta meteo, con conseguenze devastanti sull’economia locale – spiega la Amormino – Un danno enorme per la nostra riviera, la quale ce la sta mettendo tutta per rilanciare il turismo al termine di mesi difficilissimi. Rispetto il lavoro di tutti, ma diramare continue allerte meteo senza pensare al fatto che le stesse portino poi a conseguenze deleterie è offensivo nei confronti della Romagna, dei suoi cittadini e dei turisti. Dopo l’ennesimo episodio chiediamo più attenzione da parte di chi dovrebbe invece aiutare il nostro territorio a ripartire nel migliore dei modi. È ingiustificabile soprattutto nel momento in cui si verifica periodicamente senza alcuna assunzione di responsabilità da parte di chi sbaglia, così come avverrebbe in qualsiasi altra realtà. Sarebbe gradita da parte della Regione un’attenzione maggiore per il futuro, soprattutto in questo periodo storico in cui anche gli introiti di un fine settimana possono rappresentare un’entrata importante per le nostre imprese. La Romagna e la Riviera meritano rispetto”. .””