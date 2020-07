In fiamme la giostra in piazza Pisacane IL VIDEO

E’ successo intorno alle 3 di questa mattina (lunedì 27 luglio). La giostra per bambini in piazza Pisacane a Cesenatico, in pieno centro storico, è andata a fuoco.

Sul posto i vigili del fuoco di Forlì che hanno terminato il loro intervento alle 5.30.

Al momento non si conoscono le cause delle fiamme, anche se i carabinieri di Cesenatico che hanno aperto un’indagine sull’accaduto, ipotizzano un’origine verosimilmente dolosa, per la modalità con la quale si sono sviluppate le fiamme. L’area è stata recintata e posta – in primo momento sotto sequestro.

I carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere della videosorveglianza, cercando di identificare i colpevoli. Al momento sembra che dai filmati si riconosca un uomo incappucciato che si avvicina alla giostra, si tratterebbe del principale indiziato.

Della giostra rimane solo uno scheletro di lamiere.