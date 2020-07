Incendio alla giostra, M5S: “Uno schiaffo a tutta la città”

Il Movimento 5 Stelle esprime rammarico e stupore nell’apprendere il fatto di cronaca che in questi giorni hanno colpito Cesenatico. “Quello che è successo nel centro storico di Cesenatico – si legge in una nota a firma dei consiglieri Amadio e Fattori – in piena stagione turistica è uno schiaffo ad una intera cittadina e ad ogni settore socio economico che anima questo piccolo paese che negli anni si è sempre distinto anche per la capacità di ospitare nello specifico esercenti dello spettacolo viaggiante”.

“Un’ospitalità testimoniata dalle decine di attrazioni sparse nel territorio comunale, molte delle quali in mano ad esercenti da decenni, ospitalità che evidentemente non ha fermato le intenzioni di chi si è mosso domenica scorsa. Se le ricostruzioni dei fatti venissero confermate, saremmo di fronte ad un incendio doloso richiamante regolamenti di conti ed un modus operandi tipico della criminalità organizzata che mai avremmo pensato potesse interessare la nostra economia. Il Movimento 5 Stelle di Cesenatico esprime la propria vicinanza all’esercente colpito e ai tanti giostrai che lavorano in maniera onesta e rispettosi delle regole, e nei prossimi mesi chiederà al Sindaco Gozzoli e alla maggioranza di fare chiarezza sulle tante scelte anche di ordine pubblico che impattano sull’immagine di Cesenatico in maniera negativa”.