Pilar la tartaruga e Pepe il trigone avvistati a Cesenatico

La Fondazione Cetacea spiega che “In questo periodo dell’anno può capitare di avvistare degli esemplari di trigone viola anche detto pastinaca violacea (Pteroplatytrygon violacea), pesce cartilagineo caratterizzato dal corpo di forma discoidale molto affusolato con delle larghe pinne pettorali. Il trigone se non disturbato è un animale totalmente innocuo e non aggressivo. Gli avvistamenti possono essere più frequenti in queste settimane perchè le femmine gravide (i trigoni sono infatti ovovipari e le uova sono incubate e si schiudono nell’organismo materno) si avvicinano alla costa e scelgono le acque basse e calme dei nostri lidi per la riproduzione”.

“Nel caso vi capitasse di avvistarne una basta tenersi a distanza di sicurezza (per voi e per lei) per godersi lo spettacolo. Se l’animale è visibilmente in difficoltà e presenta ferite evidenti contattare la Capitaneria di Porto: se è necessario intervenire con il recupero prima dell’arrivo dell’autorità competente (azione sempre sconsigliata visto il pericolo di essere feriti dall’aculeo posto in fondo alla coda dell’animale) non sollevare mai l’animale afferrandolo per gli opercoli posti dietro gli occhi o dalla coda”.