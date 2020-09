I più letti dell’estate, la classifica

Da giugno a settembre, un’estate particolare, sui generis in cui non sono mancati argomenti di colore o fatti di cronaca. In un primo momento la stagione è iniziata con foschi presagi per un grave fatto di cronaca. L’accoltellamento in piazza Costa con protagonista una gang che ha puntato i riflettori su un altro problema che ha colpito la città quest’estate: la chiusura del posto di polizia estivo. Sul versante di cronaca un altro fatto grave che ha lasciato a bocca aperta la città è stato il rogo della giostrina di Piazza Pisacane. Uno schiaffo per l’accoglienza della città.

1 – Tra i più letti ci sono i baywatch in erba tra cui un volto noto, l’ex bomber del Milan Davide Comandini in tandem con il creativo del Sup Emiliano Meneghello immortalati con il pattino.

2 – A proposito di volti noti, Cesenatico ha ospitato anche l’intramontabile Martina Colombari che ha calpestato il suolo della città per un selfie di rito davanti alle vele storiche. Martina uber alles!

3 – C’è stato un campione del ciclismo, arci noto che risponde al nome di Mario Cipollini che, come una lampara in mezzo al mare nelle notti senza luna, ha attirato l’attenzione di appassionati e non delle due ruote. Chiaro, diretto e senza peli sulla lingua, il suo passaggio si è fatto sentire anche a Cesenatico.

4 – Ma il caso dell’estate, che ha fatto discutere decine e decine di tuttologi della scuola della strada con master applicato in facebook non riguarda vip o glorie dello sport. Non ha al centro uno scandalo, ma… i denti di drago! Insospettabili, hanno fatto irruzione nel dibattito d’agosto come i monsoni.