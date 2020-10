Bus, Cesenatico – Savignano, sos delle famiglie

“[…] Siamo genitori di Cesenatico […] i nostri figli frequentano il primo anno dell’istituto Marie Curie a Savignano al Rubicone. Start Romagna ha messo a disposizione un’unica linea (165) che ha parecchie lacune. In primis la coincidenza in Piazza Comandini con il 94 ha uno scarto di soli 2 minuti. Basta infatti un minimo ritardo per perdere l’unico pullmann che arriva a scuola in orario. Già diversi i casi in cui sono rimasti appiedati.

Il ritorno è ancora più difficoltoso. Quando escono, alle 13, devono fare due cambi e arrivano a Cesenatico alle 15. Quando escono alle 14 il 165 non effettua alcuna corsa e devono recarsi in stazione a Savignano, che non è affatto vicina. In alternativa possono andare in stazione a Cesena e prendere il 94 fino a Cesenatico (un discreto giro dell’oca, ndr). Avremmo bisogno di una navetta che accompagni i ragazzi da Bagnarola al Porto Canale e che li porti a Savignano andate e ritorno o che perlomeno li accompagni ad una coincidenza fattibile che è a Sant’Angelo. Spero che la nostra richiesta possa essere accolta per un servizio di trasporto più efficiente e per far sì che sia i ragazzi che le loro famiglie possano vivere serenamente l’anno scolastico iniziato”.

Alcune mamme hanno già provato a contattare Start senza ricevere risposte soddisfacenti. L’abbonamento che molti hanno pagato per recarsi a scuola è di circa 300 euro e copre alcune tratte. Il rischio che si corre per tornare a casa è quello di “sforare” le tratte coperte dall’abbonamento incappando in una multa. Oltre al disservizio anche l’esborso.