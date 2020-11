Basket, Tigers iniziano con il derby

Basket, i Tigers iniziano il campionato. È subito derby in trasferta al Flaminio per Borsato e compagni. Inaugureranno così la regular season 2020/21 là dove hanno concluso la Supercoppa Centenario. Domenica 29 novembre e ore 18:00 sono le coordinate temporali, loro malgrado storiche, della palla a due di RBR Rimini – Tigers Cesena.

Giusto il tempo di “rifiatare”, in casa contro Oleggio la domenica successiva. I bianconeri esauriranno i derby in un lampo con la doppia trasferta a Faenza e Imola il 13 ed il 20 dicembre rispettivamente per la terza e la quarta giornata del Girone A1. Doppio turno interno invece a seguire con Cesena – Alba, l’unico infrasettimanale fissato per mercoledì 6 gennaio, e Cesena – Omegna appena 4 giorni dopo. La chiusura del girone di andata sarà sabato 16 gennaio in casa di Alessandria, mentre la prima fase, con partite di andata e ritorno, si esaurirà il 7 marzo. Qui le foto di un incontro precedente al Carisport.

Seguiranno quindi le otto partite di sola andata nella pseudo fase a “orologio” contro le 7 toscane e Ozzano. Gironi separati dunque per la prima fase, ma classifica unica, per una formula che rischia di penalizzare le appartenenti a mini gironi ostici, come appunto si preannuncia il Girone A1 dove peraltro l’impossibilità di alloggiare in albergo causa restrizioni anti-Covid, potrebbe costringere le squadre a lunghe trasferte di andata e ritorno con partita annessa.