Autovelox sull’Adriatica: arriva il nulla osta della Prefettura

La Prefettura di Forlì-Cesena ha dato il nulla osta all’installazione di un autovelox nel tratto della SS 16 tra il chilometro 178 e il chilometro 182, utile per intervenire sul tratto di Statale Adriatica compreso tra il cavalcavia perpendicolare a via Cesenatico e il sovrappasso di Ponente in direzione Cervia.

Il nulla osta è arrivato a seguito di un parere favorevole della Polizia Stradale di Forlì e adesso si attende il parere dell’ente proprietario con il Comune che ha già inviato richiesta ad Anas, in qualità di ente gestore. Quel punto preciso rappresenta ormai da tempo uno snodo critico e pericoloso nella viabilità di Cesenatico e negli ultimi cinque anni si sono verificati diversi incidenti gravi di cui due mortali. L’ultimo in ordine di tempo risale allo scorso 2 novembre.

L’amministrazione comunale in sinergia con il Comando di Polizia Locale di Cesenatico è al lavoro da tempo per trovare una soluzione adeguata a questo problema con la richiesta di installazione di un autovelox partita nel 2016. Insieme ad Anas sono state affrontata verifiche strutturali per aumentare la sicurezza stradale con la realizzazione di due strisce longitudinali e non è mai stato possibile installare Barriere New Jersey a causa della ristrettezza della carreggiata. La porzione di SS 16 in oggetto è caratterizzata da un cavalcavia da cui le auto scendono a forte velocità e si trovano spesso a urtare i veicoli posizionati nella mezzeria per eseguire la svolta, manovra vietata, verso i numerosi esercizi commerciali presenti. Le auto procedono ad alta velocità trovandosi su un lungo tratto rettilineo sia in direzione Ravenna che in direzione Rimini.