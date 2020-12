Vongole, nuovi test in mare per sbrogliare la matassa

La problematica è venuta alla luce a settembre quando i pescatori del Cogemo, la Coop che raggruppa i vongolari, ha lanciato l’sos. A Cesenatico le vongole sono praticamente finite, sono tutte morte. Questo in sintesi il problema. Hanno chiesto di potersi spingere a Rimini, che è un altro comparto, ma hanno ricevuto picche dai “colleghi” del riminese. I vongolari di Cesenatico si sono spostati a Ravenna, ma negli ultimi giorni, anche lì il prodotto scarseggia. Stesso copione di Cesenatico: troppe le vongole morte; così hanno fatto rotta su Cesenatico dove almeno non devono pagare quota extra per restare attraccati in banchina.

Dal mare al laboratorio passando per la Regione. La consigliera Lia Montalti infatti nei giorni scorsi si è fatta promotrice di un fondo da 400 mila euro da destinare alle imprese di Cesenatico colpite dalla crisi del comparto. Una risoluzione arrivata in tempi celeri, che dà ossigeno, ma che non soddisfa appieno la categoria.

“La chiamano ” risoluzione” quella della Regione – commenta uno dei pescatori coinvolti -, ma di certo non lo è, la possiamo chiamare piccola bollicina di ossigeno per le aziende che già ” boccheggiano” da diversi anni in attesa della soluzione per cercare di evitare la morte di un settore piccolo, ma molto importante”.