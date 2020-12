9 idee regalo per Natale firmate Nautica e Pesca

Idee regalo per Natale. Ecco 9 proposte da Cesenatico: tante idee regalo per questo Natale dedicate agli appassionati del mare. “Nautica e Pesca” ci viene in soccorso perchè, chi meglio di Alessandro e Alberto può fornirci dei buoni suggerimenti per dei doni a tema nautica.

Per non scrivere una lunga lista di nomi abbiamo pensato di realizzare un video semplice e efficace nel quale bussole, libri, giubbotti salvagente per cani e centraline termiche si susseguono.

Guarda il video e poi ti presenteremo altre idee…