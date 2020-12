Raccolta firme per la rimozione dei manifesti contro l’aborto

E adesso arriva la petizione on line per la rimozione “dei velenosi manifesti di Pro Vita a Cesenatico”. Alcuni cittadini di Cesenatico infatti hanno deciso di publicare sul sito change.org la raccolta firme per i manifesti che in questi giorni sono stati affissi a Cesenatico dal movimento Pro Vita & Famiglia.

Sul corpo di una donna la scritta: “Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva Ru486, mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo”.