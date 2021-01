Ioapro ma non a Cesenatico. “Sciocchezza all’italiana”

C’è aria di flop per la manifestazione #ioapro. Almeno a Cesenatico. Da quanto trapelato la partecipazione all’iniziativa rasenta lo zero. Un gruppo di circa 50 ristoratori ha già detto che non aderiranno. I motivi sono diversi e tutti condivisibili. Chi non vuole rischiare un aumento dei contagi, chi preferisce non incappare in facili multe. L’argomento lo avevamo trattato in questo articolo con qualche anticipazione.

+++ IL VIDEO DELLA SITUAZIONE IN SERATA +++

Se a Cesena ci sarà una versione sui generis di #ioapro, la situazione è molto diversa nella vicina Cesenatico. Ad ottobre il locale simbolo della protesta fu il Jam Session. Tenne aperte le porte del proprio locale, accolse clienti e “incassò” una multa che alcuni definirono coraggiosa. Ora copione molto diverso.