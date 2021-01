Per il Regolamento Europeo chi sono i nuovi “cattivi pagatori”?

Numerosi rappresentanti delle associazioni di categoria hanno già ribadito come queste disposizioni non possano essere fatte valere nella particolare situazione economica e sociale che stiamo attraversando, in quanto si metterebbe a repentaglio la salute non solo delle banche, ma anche dell’economia generale.

“Entrando nel merito del nuovo regolamento è previsto che qualsiasi arretrato superiore a 500 euro, riguardante uno o più finanziamenti, che rappresenti oltre l’1% delle esposizioni totali verso la banca, preveda l’iscrizione in Centrale Rischi; per le persone fisiche, al contrario, la somma sarà ancora più esigua in quanto per queste è prevista la soglia di euro 100,00 con esposizioni inferiori al milione di euro – conclude l’avvocato Sirotti Gaudenzi – Oltre alle dolorose conseguenze per i soggetti destinatari di queste nuove regole, che vedranno interessare soprattutto le piccole e medie imprese, sarà inevitabile assistere a una nuova crescita dei crediti deteriorati per tutti gli istituti di credito; questi ultimi, a loro volta, dovranno adottare maggiore cautela nell’erogare i prestiti. Ciò comporterà senz’altro un grave danno all’economia del nostro Paese e l’aumento della stretta creditizia, principale freno di crescita di tutto il nostro tessuto produttivo”.