Alessandro Venturelli. Ricerche anche nelle colonie

Ancora non si hanno novità certe sull’avvistamento di Alessandro Venturelli di 20 anni scomparso da Sassuolo il 5 dicembre. Si pensa che sia a Cesenatico in quanto sarebbe stato avvistato nella città del porto canale. Nell’ultima settimana quattro segnalazioni sono giunte ai carabinieri di Cesenatico. Secondo quanto riferito al centralino dell’Arma Alessandro sarebbe stato visto in Viale delle Nazioni, in Piazza Pisacane e in via Saffi. Dal canto loro i carabinieri hanno dato seguito a tutte le indicazioni recandosi sul posto per verificare la presenza del giovane, ma senza esito. Non è possibile dire con certezza se ad essere avvistato fosse proprio Alessandro o qualcuno che potrebbe somigliargli.

Oggi, lunedì carabinieri e polizia locale si sono recati in forze nella zona delle colonie per battere anche questa pista.