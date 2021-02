Cassonetti. Hera: “Sensibilizzeremo le attività sul corretto utilizzo”

Hera risponde sulla situazione dei cassonetti con chiave nel centro storico di Cesenatico vicino al teatro, dove i rifiuti spesso vengono ammassati fuori dai contenitori.

Hera precisa che “le attività di ristorazione presenti lungo il porto canale (in via Mazzini e via Moretti) sono autorizzate dall’amministrazione comunale a tenere i propri bidoni dedicati (muniti di chiave per non consentirne i conferimenti a utenti esterni) nella corte interna di fianco al teatro comunale, a patto però che questi vengano usati correttamente”.