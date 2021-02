Scintille sul verde pubblico. Prove di campagna elettorale

Se fossimo al cinema sarebbe il trailer di 2021: elezioni a Cesenatico. Una sorta di anteprima, un assaggio del botta e risposta tipico delle elezioni. Quel lancio di strali da parte a parte che si fa più fitto tanto più ci si avvicina alle elezioni. Ma per ora non è il solito film. Non si sa la data delle elezioni, non si sa il candidato sindaco del cdx; la Lega particolarmente forte in città non esprime un suo candidato ma pare affidarsi a quello di una lista civica: l’ex sindaco Roberto Buda che ancora non ha sciolto la riserva. Ma negli ultimi giorni è intervenuto sui social come se fosse già lanciato in campagna elettorale. Ma non manca chi gli risponde con un invito. “Sii serio, basta sciocchezze”.

Così Roberto Buda su facebook: “Sembra a me o si stanno abbattendo un’enormità di alberi a Cesenatico? L’altro giorno girando in bici in centro ho contato alcune decine di alberi abbattuti ma mi risulta che ne siano stati abbattuti molti di più.