Vaccini a Cesenatico. Come prenotarsi

Vaccini anti Covid al via a Cesenatico. Interessati gli over 80. Da oggi, lunedì sono aperte le prenotazioni: è la cosiddetta fase due che coinvolgerà la fascia più anziana della popolazione dell’Emilia-Romagna. L’Unione Rubicone e Mare ha studiato, insieme a tutti i Comuni, servizi dedicati per le persone che necessitano di assistenza nella fase di prenotazione, per il trasporto verso i punti vaccinali e per ricevere ed inviare eventuali comunicazioni.

Per il Comune di Cesenatico sarà possibile contattare lo sportello sociale al numero 0547/79324: qui potranno ricevere assistenza le persone che hanno difficoltà a effettuare la prenotazione in autonomia, che necessitano di aiuto con il trasporto e che non riescono a gestire le comunicazioni con l’AUSL. A integrare questa assistenza, molto importante, dovranno anche essere i vari medici di famiglia del territorio che hanno il compito di informare l’AUSL riguardo ai pazienti che a causa di determinare patologie non possono recarsi ai punti vaccinali ma devono ricevere la dose di vaccino a domicilio.

Il punto dove saranno somministrati i vaccini è la Piscina Comunale di Cesenatico in Via Saffi 181. I primi giorni in cui sarà attivo il punto di Cesenatico sono lunedì 22 febbraio e venerdì 26 febbraio.