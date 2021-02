Confcommercio alza la voce: “Spiegateci perché l’arancione”

“La sostanziale differenza fra la zona gialla e la zona arancione – proseguono i presidenti – è data dall’impossibilità di muoversi fra Comuni e dalla chiusura imposta ai pubblici esercizi. Ebbene lunedì primo febbraio 2021: per l’Emilia-Romagna primo giorno di passaggio in zona gialla dopo un periodo in zona arancione, i dati ufficiali fonte Agens davano 207 posti in terapia intensiva su 757 (pari al 27%), 2181 posti occupati in reparti covid su 6126 (pari al 36%). A quasi tre settimane di zona gialla e di apertura dei pubblici esercizi, i dati al 18 febbraio 2021 sono i seguenti: 181 posti in terapia intensiva su 757 (pari al 24%) – 1890 posti occupati in reparti covid su 6126 (pari al 31%)* Dopo quasi tre settimane di riapertura dei pubblici esercizi sono sensibilmente calati sia i posti occupati in terapia intensiva sia quelli in reparti Covid. Sulla base di questi dati, ci spiegate perché a Cesena e in Emilia Romagna dovremmo andare in zona arancione? Noi non lo abbiamo capito”.