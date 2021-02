Verde Pubblico. M5S contro tutti. “L’ex minigolf è…”

E proprio il verde pubblico sembra esser eil primo terreno di confronto pre elettorale. Dopo il battibecco via social che abbiamo riportato sulle nostre colonne, arriva anche una nota del M5S.

“Cari Matteo e Roberto – inizia così la missiva – , la continua apparizione sulla stampa e post sui social non cambiano la desolante gestione del patrimonio pubblico durante le Vostre amministrazioni. In prima battuta fanno sorridere le esternazioni di Buda che richiamano il tentativo di rifare il look alla sua operazione di abbattimento alberi e cancellazione di spazi pubblici destinati a parco per fare parcheggi in Viale Torino, ma se si mette in fila la gestione del verde pubblico negli ultimi 10 anni da ridere c’è ben poco!

L’amministrazione Gozzoli in questi 5 anni, senza cambiare una virgola nella gestione della Cesenatico Servizi che ha in capo il verde a costi enormi, ha determinato una gestione ordinaria e straordinaria che è sotto agli occhi di tutti i cittadini e non saranno certo le innumerevoli foto del sindaco sulla stampa a cancellare il degrado in cui versano tutti i parchi della città: Parco di Ponente ma anche Levante, i parchetti di Viale Torino ne vogliamo parlare?”.