Folla a Cesenatico per gli scampoli di zona gialla

Un pranzo al ristorante, poi la passeggiata. Qualche selfie lungo il canale e per finire una boccata d’ossigeno in spiaggia. Ultimi scampoli di zona gialla e Cesenatico si è riempita di chi non ha voluto rinunciare ad una giornata di sole fuori stagione. L’affluenza è stata sotto gli occhi di tutti e, a dire il vero, almeno a Cesenatico in molti, se non quasi tutti, hanno portato la mascherina. Ma come in una Cenerentola al tempo del dpcm di turno, alle 18 tutti hanno iniziato a fare rientro verso le proprie abitazioni. Impressionante la coda di auto che ha praticamente congestionato viale Roma e le arterie limitrofe.