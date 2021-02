4 Ristoranti a Cesenatico, il Marè su TV8. Ecco quando

È proprio il Marè a comunicarlo. E così domani, lunedì, su Tv8 del digitale terrestre alle 21.10 circa andrà in onda il puntatone girato in Romagna e trasmesso su Sky a dicembre. Anche se molti ormai conoscono il vincitore della puntata, oggi come sempre non c’è spazio per gli spoiler. Quindi buona visione di 4 Ristoranti da Cesenatico!