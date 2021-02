Bonaccini: “La campagna vaccinale va a rilento”

“La campagna vaccinale sta andando a rilento”. Lo ammette lo stesso presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che lo ha ribadito anche ieri sera durante la conferenza delle regioni: “I rallentamenti – spiega il Governatore – non sono imputabili ai disguidi organizzativi, alla carenza di personale o all’indisponibilità della popolazione, bensì alla mancanza di dosi. In Emilia-Romagna siamo in grado di fare fino a 45 mila somministrazioni al giorno (oltre un milione al mese), non possiamo andare avanti facendone un decimo”.