Cesenatico, il suo mare e la spiaggia. Il video anti nostalgia

Domenica di sole. Ma il rewind della zona arancione impedisce a tanti di venire a Cesenatico. Rispetto la giornata di ieri è praticamente già palpabile il drastico calo di presenze in città. Segno che il rispetto delle misure da parte della stragrande maggioranza dei cittadini c’è (articolo scritto alle 9.30 di domenica mattina).

Facile prevedere che in una condizione diversa in tanti avrebbero sfruttato l’occasione per andare in spiaggia, per vedere il mare in inverno, per una passeggiata vicino ai capanni lungo le banchine del molo.