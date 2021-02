“Un abbraccio virtuale ai miei 96 prenotati di oggi…”

Quella zona arancione anticipata alla domenica non è andata giù ai ristoratori di Cesenatico che, pur dando ormai per scontato il cambio di fascia, speravano perlomeno in un fine settimana completo.

E invece, dopo un sabato rigenerante sul fronte degli incassi, ecco l’ennesimo stop di questo inverno in altalena.

Per l’ennesima volta avvertiti all’ultimo momento, in tanti hanno dovuto cambiare i piani in extremis, cestinando decine di prenotazioni. C’è chi si è tenuto dentro la rabbia per l’ennesima presa in giro e chi – come Maurizio Chiarucci, titolare del ristorante “12” – una piccola soddisfazione se l’è voluta togliere.