I primi vaccinati a Cesenatico sono marito e moglie

Pietro si è seduto per primo e dopo qualche minuto, oltre il separè ha preso posto Giovanna. Tempo per fare ordine nelle prenotazioni e poi pochi secondi per il vaccino. È stata Giovanna la prima a mostrare il braccio all’infermiera. Il personale, ormai abituato a questa prassi, non ha nascosto l’emozione per un momento importante come quello di oggi. “La prima volta che è arrivato a Cesena e che abbiamo fatto il primo vaccino la mano quasi tremava per l’emozione”. Questa la dichiarazione di una ragazza del personale infermieristico dopo aver riposto il lotto di vaccini Pfizer nell’apposito contenitore.