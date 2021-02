In arrivo il nuovo Dpcm, le anticipazioni del Governo

E’ in arrivo il nuovo Dpcm del Governo Draghi che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021. Oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha spiegato in Senato le intenzioni del Governo: “Non ci sono le ragioni epidemiologiche per alleggerire le misure di contrasto alla pandemia”. Quindi anche Pasqua, molto probabilmente, seguirà le misure restrittive del periodo natalizio.

Palestre, piscine, cinema, teatri, spettacoli e sport.

Lontane le aperture per cinema, teatri, palestre e piscine, sci e sport. Gli esperti chiedono “prudenza”. Le varianti del Covid sono il grande problema che stanno generando un aumento dei contagi.

Non doverebbe cambiare neppure l’impianto dei colori delle regioni, nonostante il sistema stia mostrando qualche problema. Sono attese però novità per quanto riguarda i tempi: il passaggio da una zona a un’altra dovrebbe avvenire di lunedì e non di domenica, per non penalizzare le categorie che sui festivi impostano il lavoro settimanale come i ristoratori.