Scuole chiuse, genitori di Cesenatico in piazza

Sempre nel volantino si legge che “i protocolli di sicurezza attuati nelle scuole, rispettati con grande impegno dai bambini e da tutto il personale scolastico, hanno dimostrato di essere efficaci in questi mesi nella prevenzione e efficenti per contenere eventuali contagi (sarebbe interessante conoscere su che base certa si basano queste affermazioni, ndr).

“Nella consapevolezza della siruazione epidemiologica – recita il volantino – ma per proteggere i nonni, categorie più fragili e a rischio, per garantire il diritto dei bambini alla scuola che per loro è socialità e vita, per solidarietà tra mamme che si sentono sempre più colpite come donne nel diritto al lavoro, diremo il nostro no”.

La zona arancione sarà in vigore dal 2 marzo sempre che non ci sia un’inversione di marcia dell’ultimo minuto. La protesta arriva a meno di 24 ore dall’annuncio che è stato dato ieri sera dalla Regione Emilia Romagna.