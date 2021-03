Black out TIM: internet e rete fissa in down

Per tutta la giornata di oggi sono stati registrati problemi e ancora non sono stati risolti. Si pensa che i problemi saranno superati nella giornata di domani. Si può pensare che piova sul bagnato visto che proprio da domani, martedì, inizia la zona arancione scura a Cesenatico che prevede la didattica a distanza per gli alunni delle scuole. Molti infatti potrebbero avere problemi di connessione o doversi affidare alle connessioni dei cellulari. Sempre che non abbiano Tim e sempre che abbiano giga a sufficienza.