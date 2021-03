Lettera aperta di un genitore. “Ci nascondiamo dietro il dito?”

Dove erano questi genitori quando i figli manifestavano per il clima? Dove andavano dopo aver accompagnato i propri figli dentro aule insicure? Perché non sono mai scesi al fianco dei figli quando erano fuori dal liceo su banchi improvvisati per reclamare, anche loro, il diritto allo studio?

Infine mi chiedo, ci voleva il Covid per far capire che i nostri figli erano degli eroi ad entrare in scuolabus pollaio?

Vorrei capire di che fascia di età erano i figli dei genitori che hanno manifestato ieri. Ho l’impressione che ci stiamo nascondendo dietro ad un dito appellandoci al sacrosanto diritto di istruzione.