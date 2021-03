Roberto Buda: “Sul Da Vinci Gozzoli ‘colpevole’ quanto me”

La richiesta danni del Comune, però, era incentrata, in primis, sulla mancata realizzazione del parcheggio e del centro congressi…

“Posso capirlo, ma io a garanzia di quei progetti avevo chiesto un milione e passa di fideiussione e dunque c’erano tutte le garanzie economiche del caso. A tal proposito, è lecito domandarsi per qualche ragione il sindaco Gozzoli, che quella fideiussione ce l’ha avuta in cassa per cinque anni, non l’abbia mai escussa. La situazione è rimasta tale e quale al 2016 e non mi risulta che Gozzoli, in questi anni, abbia fatto il parcheggio o abbia preteso dalla proprietà la costruzione del centro congressi. Per cui mi pare perlomeno colpevole quanto me e forse anche di più perché ha avuto molti più anni per realizzare quelle opere”.

In tutta questa vicenda, anche con il senno di poi, avrebbe potuto essere più prudente? In altre parole ha qualcosa da rimproverarsi?

“Mah, senza dubbio ragionerei in maniera un po’ più approfondita su quel famoso decreto del collegio di vigilanza che firmai nel gennaio del 2013. Lo feci con la consapevolezza che, in quella fase, per non bloccare il progetto, bisognava un po’ forzare la mano. Nulla di illegale, come documenta la sentenza, ma solo un modo per evitare, in totale buona fede, nuove cavillose lungaggini burocratiche. Non sono un tecnico e quindi, di fronte alla richiesta di modifica del progetto presentata da Batani, chiesi un parere a Vittorio Foschi, all’architetto della Regione Gabrielli e a quello della Provincia Castagnoli. Tutti mi garantirono che, non cambiando le misure e non aumentando i volumi, si trattava di una modifica ‘non sostanziale’ e che dunque non c’era la necessità formale di modificare l’impianto originario dell’accordo. In virtù di quei pareri favorevoli, il 15 gennaio del 2013, al termine di una riunione, l’architetto Foschi confezionò un documento in cui l’organo di vigilanza, che faceva capo al sottoscritto, si assumeva la piena responsabilità giuridica di quella modifica. Ecco, poiché quell’atto (che il piemme ha definito ‘eversivo’) alla fine non aveva alcun valore e serviva soltanto agli uffici per cautelarsi da eventuali conseguenze giuridiche, con il senno di poi, forse quella firma – messa con coraggio – avrei potuto evitarla e tutelarmi un po’ meglio, magari redigendo un semplice verbale anziché un vero e proprio decreto”.

Rispetto a questa vicenda, qual è stato l’atteggiamento dei tecnici del Comune?

“Mi sono sempre rifiutato di pensare che alcuni di loro fossero politici e dunque mi limiterò a dire che, negli uffici comunali, ogni qual volta un imprenditore presenta un progetto un po’ ambizioso, c’è sempre troppa paura. Il fatto è che, di fronte a certe vicende, la Procura interviene immediatamente e dunque, quando si esce dall’ordinaria amministrazione, prima di mettere una firma, un tecnico ci pensa cento volte. A volte, per non vanificare investimenti preziosi per la città, ci vorrebbe maggiore coraggio anche perché le maglie della legge sono larghe e dunque, scegliendo gli strumenti più idonei, si può far risparmiare all’imprenditore molto tempo. Il Grand Hotel da Vinci è nato in un contesto di paura esagerata e, senza un’amministrazione coraggiosa, probabilmente sarebbe ancora sulla carta”.