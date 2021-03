Storie di lavoro. Divieto di impiego privato per i dipendenti pubblici

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

In questo momento di pandemia si è fatta più marcata la differenza fra chi è dipendente pubblico e chi invece lavora in un’azienda privata, con le varie considerazioni sugli stipendi dei primi e le casse integrazioni perennemente in ritardo, con tutte le decurtazioni del caso, dei secondi.

Questo ci ha portato a voler approfondire un aspetto che in studio è ricorrente, la possibilità di poter far lavorare in aziende private i pubblici dipendenti.

La risposta è che in linea di massima l’impiego di un dipendente pubblico presso un datore di lavoro privato è vietato, salvo le poche eccezioni nelle quali la pubblica amministrazione lo autorizza espressamente, previa verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse. Salvo alcune situazioni previste come per i docenti universitari o per i lavoratori pubblici part-time al 50%, le autorizzazioni non vengono concesse.

Cosa rischia il dipendente pubblico?

“Il dipendente pubblico non autorizzato, che lavora in azienda privata, è soggetto, oltre al procedimento disciplinare che può portare anche al licenziamento, al versamento, alla propria amministrazione di appartenenza, di quanto percepito dal datore di lavoro privato. Esempio: un docente di scuola alberghiera presta la propria opera in un albergo senza la preventiva autorizzazione, percependo a fine prestazione 12mila euro, dovrà versare una corrispondente somma alla propria amministrazione”.