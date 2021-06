“Fiamme a bordo”. Scatta la macchina dei soccorsi ma…

Si trattava di una esercitazione, ma nulla era preparato, la chiamata era a sorpresa e l’impiego e l’impegno dei soccorritori era tutt’altro che finto. Queste “prove del fuoco” utilizzano anche fumogeni per simulare il fumo in caso di incendi che riduce la visibilità. Inoltre all’interno della nave era nascosta anche una bombola del gas che è stata trovata, e portata in porta per essere raffreddata.