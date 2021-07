Notte Rosa e Festa di Garibaldi con Arisa in concerto

“Quest’anno la Notte Rosa torna nella sua versione più classica con l’evento del concerto di Arisa in piazza Costa e poi continua legandosi alla tradizione di Cesenatico: torna anche il Palio della Cuccagna e ci saranno i fuochi d’artificio che da sempre accompagnano la Festa di Garibaldi. Sono felice che Cesenatico possa tornare a festeggiare questi appuntamenti con serenità, anche questo rappresenta un simbolo di ripartenza”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“Cesenatico vuole essere inclusiva anche per quanto riguarda i momenti di festa: per la Notte Rosa e la Festa di Garibaldi abbiamo pensato a un evento che coniughi i gusti di tutte le fasce d’eta e possa incontrare l’interesse di cittadini e turisti. Il concerto di Arisa è un grande evento e siamo felici di averlo organizzato in sinergia con la BG Managment e siamo emozionati per il ritorno della Cuccagna e per i fuochi che come sempre illumineranno la nostra festa più importante”, conclude l’assessore Gaia Morara.