La storia della nave abbandonata al parco di ponente

Il direttore del Museo della Marineria, Davide Gnola, racconta la storia del mezzo e parla del progetto per ristrutturarla:

“Quel tipo di imbarcazione prende il nome di Burchio. Si tratta di una struttura usata per trasportare le merci via mare. Adesso non ci si pensa più, ma una volta l’acqua era il modo più utilizzato per far circolare la mercanzia. Anche perché le città che ora si trovano completamente nell’entroterra possedevano un porto. Il dopoguerra e l’avvento della motorizzazione hanno fatto in modo che i pescatori diventassero camionisti. I Burchi sono stati abbandonati. E si è persa la percezione del mare come punto di scambio. Circa nel 1979, però, un cittadino cesenaticense pensò di comprare un Burchio per poter costruire un ristorante all’interno. Inutile dire che l’impresa risultò impossibile e presto venne accantonata. Ma la barca, date le sue dimensioni, non poteva rimanere nel Porto Canale. Così si pensò di dedicarle uno spazio in cui potesse essere scoperta e visitata. Si è pensato al parco di Ponente perché la sua struttura era troppo grande persino per il museo. Ad ottobre cominceranno alcuni lavori per ricostruire la copertura, la recinzione e aggiungere della segnaletica.