La Nove Colli lucida le sue ruote: saranno 11.000 gli atleti al via

Sono 11.000 i cicloamatori iscritti all’edizione della Nove Colli che si correrà domenica 26 settembre, una partecipazione che va oltre ogni più rosea aspettativa. L’adesione e la conferma delle iscrizioni è stato un grande segnale per gli organizzatori, per la voglia di tutti di riprendersi questo momento unico e irripetibile e anche per la fiducia in tutta la macchina logistica e nei protocolli che verranno adottati. Presente anche una folta rappresentanza straniera con ben 1.354 cicloamatori che arriveranno da oltre i confini italiani.