Green Pass, le attività: “Caos e scarse informazioni”

Il Green Pass torna a fare discutere. A partire da domani, infatti, sarà obbligatorio per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al chiuso, agli spettacoli, agli eventi, ai musei, alle sale giochi, ai parchi divertimento, ai centri ricreativi, culturali, sportivi e termali. Insomma, a gran parte della realtà quotidiana e resta l’incognita hotel. I proprietari delle attività di Cesenatico si dividono: la situazione rimane in bilico tra mancanza di chiarezza, rifiuti e consensi. E le voci cominciano a mescolarsi e sovrapporsi.

Dal Caffè Centrale dicono “no”: “Noi non lo chiederemo. Non si può imporre un obbligo di questo genere. Anche perché nemmeno la vaccinazione è obbligatoria. Per cui, secondo noi, è giusto che ognuno possa entrare liberamente. Indipendentemente da carte e vaccini.”

Stesso parere – più o meno – del bar “La Caffetteria”:

“Non lo chiederemo mai. Non condividiamo, semplicemente. È discriminante e, oltre a questo, non possediamo nessun tipo di autorità per visionare documenti e avere informazioni sulla salute dei clienti. Siamo completamente sfavorevoli.”