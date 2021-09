La Nove Colli istituisce un premio per Maratona Alzheimer

“Le recenti note vicissitudini legati alla pandemia hanno fatto sì che la Nove Colli, alla sua cinquantesima edizione, si corresse a ridosso di un altro grande evento come la Maratona Alzheimer – spiega Andrea Agostini, presidente del GC Fausto Coppi – A quel punto gli amici della Maratona hanno chiesto di fare qualcosa assieme per aiutare la raccolta di fondi a favore della malattia. In perfetto spirito romagnolo ci abbiamo pensato pochissimo e, grazie alla sensibilità dell’azienda SCOTT-Sports e dei suoi dirigenti, abbiamo messo in piedi una mini-challenge sull’iconico gran premio della montagna a favore della fondazione”.

“Il 2021 sarà un anno da ricordare – conferma Giorgia Battelli, responsabile Raccolta Fondi della Fondazione Maratona Alzheimer – festeggeremo, oltre al traguardo della X edizione di Maratona Alzheimer, la nascita di questo nuovo evento solidale che allarga l’orizzonte da Cesenatico ad un panorama nazionale ed internazionale”.

La Fondazione Maratona Alzheimer, recentemente costituita, è portatrice di una visione culturale che abbina i temi dei diritti, della cura e dell’assistenza a quelli della prevenzione e della ricerca scientifica, attraverso la condivisione di esperienze, l’ideazione di progetti, la sensibilizzazione delle istituzioni, la promozione di attività di supporto concreto nelle comunità.

Dovremo quindi aspettare il 26 settembre per sapere il vincitore della cronoscalata solidale della 50esima edizione della Gran Fondo Internazionale Nove Colli, ma sappiamo già per certo che a vincere sarà lo spirito di condivisione e collaborazione che contraddistinguono questi due eventi.