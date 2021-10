Quando la bacheca del sindaco diventa sfogatoio

L’ultimo post del sindaco, di cui vi avevamo parlato ieri (leggi qui) è diventato virale. In un giorno si contano ben oltre 5500 commenti (troll e fake compresi). Di qua o di là; il fronte è netto, non ci sono terze vie. E a quanto pare non tutti condannano la violenza delle ore scorse a Roma contro la sede della Cgil e il Pronto Soccorso dell’Umberto I. Non manca chi dalla sua scrivania o cellulare esalta chi ha firmato gli scontri gettando fango su una manifestazione, quella nopass di Roma, pacifica, partecipata e più che legittima.

5000 commenti, uno spaccato dell’Italia, in cui, come è facile intuire pullulano esperti di tutto: dalla gestione dell’ordine pubblico della capitale al giornalismo con un’incursione nel revisionismo storico e nelle guerre medievali. Le guerre puniche forse non erano così immediate.