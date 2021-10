Elezioni ADAC tra accuse, denunce, fischi e tentati blitz

Un’assemblea infuocata – ma non troppo – quella che ha visto l’elezione del nuovo presidente ADAC, Leandro Pasini . Atmosfera tesa, quella che si è percepita martedì sera al Palazzo del Turismo di Cesenatico. Al centro della diatriba tra i due schieramenti Leandro Pasini- Paolo Schenetti, l’immissione di 32 nuovi soci , a poche ore dall’elezione del presidente e del nuovo consiglio direttivo. Ma partiamo dalla fine e – senza essere smentiti – possiamo dire che con l’elezione del nuovo presidente Pasini, gli albergatori hanno cambiato pagina. E’ finita l’era Baraocci e all’orizzonte “il cambiamento è concreto”. In questa campagna elettorale infatti mentre Pasini ha puntato sull’innovazione e sul cambiamento, Schenetti ha invece sottolineato la volontà di continuità con il passato e il pluri-mandato di Barocci. Sul palco il moderatore Dante Delvecchio, presidente onorario dell’associazione, al suo fianco il presidente uscente Giancarlo Barocci e il presidente Federalberghi regionale, Alessandro Giorgetti. Il presidente uscente, Giancarlo Barocci, in carica da ben 18 anni di presidenza, ha presentato un breve excursus del suo lungo mandato. “In questi anni abbiamo portato al centro della città ADAC, nonostante quello che si dice. Non dobbiamo sempre abbassare la testa. ADAC non è un partito politico e il prossimo presidente non dovrà buttare via quello che abbiamo fatto in 20 anni. Noi siamo autonomi, io chiedo al prossimo direttivo di mantenere la nostra associazione autonoma e unita”.

Poi la parola è passata al presidente onorario ADAC, Dante Delvecchio, che non ha risparmiato stilettate a Giancarlo Barocci. “In questi anni siamo usciti dalla Consulta del Turismo, un grave errore dell’ex presidente, bisogna sì puntare piedi, ma senza esagerare”. Delvecchio ha poi affrontato il punto cruciale della serata: “Il consiglio ha deciso a maggioranza di accettare 32 nuovi soci a poche ore da questa elezione. Si tratta di una cosa mai successa, una stranezza che sul piano etico non la ritengo corretta. E’ un’anomalia. Si tratta di nuovi soci che non hanno strutture turistiche a Cesenatico e che sono state ammesse alla voce ‘varie ed eventuali’. Tra i nuovi soci c’è addirittura un albergo chiuso da anni. Ho delle perplessità e non sono sicuro che sia una cosa regolare. Non ho capito cosa ci sia dietro a questa manovra e vi invito a riflettere prima del voto”.

Il presidente regionale, Alessandro Giorgetti, ha invece fatto sponda all’ex presidente Barocci, con toni non propriamente signorili e – va detto – con poca preparazione. “Io avevo consigliato a Barocci di non fare entrare questi nuovi soci. Non so se giuridicamente sia legale, io personalmente non lo avrei fatto. Barocci non poteva uscire da ADAC senza fare rumore e adesso basta con queste pugnette”.

Barocci ha spiegato poi che si è trattata di “un’operazione fatta alla luce del sole”. Affermazione che ha provocato insurrezione nell’assemblea e la richiesta – rispedita al mittente e liquidata con un “non si può fare”, da parte di Barocci – di mettere al voto dell’assemblea l’immissione dei nuovi soci.