Il Comune di Cesenatico al lavoro per contenere i danni del maltempo

Le mareggiate che la scorsa settimana hanno sferzato la costa di Cesenatico purtroppo hanno lasciato il segno con il vento forte e la pioggia incessante che hanno messo sotto pressione tutto il litorale. Il sistema di allerte meteo ha funzionato e i tecnici della Protezione Civile comunale insieme a Radio Soccorso e Cesenatico Servizi si sono adoperati per fare in modo che i danni alla spiaggia, agli stabilimenti balneari e all’abitato venissero contenuti al meglio.

In totale si conta che siano andati persi circa 50.000 metri cubi di sabbia e il maltempo ha colpito in un periodo dell’anno, – in chiusura della stagione estiva, – in cui ancora la duna protettiva non era presente su tutta la costa di Cesenatico. Nella giornata di ieri è stata fatta una verifica dei danni insieme al Servizio di Protezione Civile Regionale.

Pur avendo colpito tutti i 7 chilometri di costa, i tratti che hanno subito maggiori danni sono stati quelli di Villamarina, Valverde e una parte delle Colonie di Ponente dove il Comune dovrà intervenire tempestivamente perché a causa della sabbia portata via non c’è materiale sufficiente per erigere la duna protettiva e quindi serviranno 7000 metri cubi di sabbia. In generale su tutto l’arenile si registra un arretramento della linea di battigia di 15 metri e abbassamento quota spiaggia di 0.40 metri.

Discorso a parte meritano le Porte Vinciane che sono rimaste chiuse come sempre per proteggere l’abitato e hanno svolto la loro funzione fondamentale ma hanno riscontrato problemi nella riapertura ed è in atto un intervento di dissabbiamento del fondale. La navigazione delle imbarcazioni è stata comunque garantita.