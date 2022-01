Medaglia d’onore a Attilio Battistini di Cesenatico

Giunge a un traguardo importante una vicenda molto toccante e genuina che riguarda Cesenatico. O meglio un protagonista che, in punta di piedi, ha contribuito molto al valore che si dà alla memoria. Si chiama Attilio Battistini e abbiamo raccolto il suo diario in queste pagine. Attilio era poco più che adolescente quando aveva la divisa del soldato e incappò nell’8 settembre. Quella che abbiamo potuto raccogliere è una storia a lieto fine di chi non ha mai perso la speranza anche quando era in un campo di concentramento.