I cantieri Foschi forgiano il colosso del mare

Un gigante lungo 33 mt intorno alle 13 ha iniziato a procedere a passo d’uomo per le vie di ponente. Per raggiungere questo traguardo ci sono voluti quasi due anni di lavoro. La nave, destinata alle visite alle Eolie è costruita in legno massello e compensato marino. Un gigante del mare che porta bene in mostra sulla prua lo stemma dei cantieri Foschi.