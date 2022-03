SOS cantieri Boschetti: “Nessuno vuole fare il falegname”

“La nostra è una piccola azienda familiare – racconta Fabio – È stata fondata da nostro padre, Elviro, mancato a dicembre, e ora viene portata avanti da noi tre. Creiamo principalmente imbarcazioni in vetroresina, circa il 99% delle quali sono utilizzate per il trasporto passeggeri. Lavoriamo in tutta Italia ma anche all’estero. Per esempio adesso abbiamo una commissione di due barche particolari che andranno in Uzbekistan (link all’articolo). Ogni imbarcazione viene fatta artigianalmente, è tutto personalizzato, studiato apposta per le esigenze del cliente”.

Fabio continua raccontando: “In azienda siamo solo noi tre, un’impiegata e un dipendente fisso, che fa il falegname. Fino a qualche anno fa avevamo anche dipendenti stagionali, ragazzi che d’inverno lavorano con noi e poi l’estate andavano a fare la stagione al mare. Ora però non riusciamo più a trovarli. I giovani non hanno più voglia di fare questo mestiere. È faticoso. Abbiamo cercato dappertutto. Vorremmo trovare dei dipendenti a tempo determinato a cui insegnare il mestiere, per poi assumerli anche a tempo indeterminato. Siamo disposti a dare loro tanti incentivi e anche ad insegnare il lavoro, non pretendiamo che siano già qualificati. Vogliamo solo ragazzi maggiorenni e con voglia di fare”.