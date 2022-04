Nove Colli: tra i 9.017 iscritti anche due ucraini

“Usciamo, anche se ancora non del tutto, da due anni di pandemia e ci ritroviamo con una guerra che purtroppo va in scena a pochi chilometri da noi: 9.017 cicloamatori iscritti alla Nove Colli sono un ottimo risultato, il massimo che potevamo aspettarci in un periodo come questo. Ci troviamo a vivere dentro un mondo che ha cambiato i suoi modelli e i suoi paradigmi e non possiamo pensare a fare paragoni con il 2019 o con la scorsa edizione, dobbiamo abituarci ad altri numeri e a una mentalità che è cambiata. Tutta la macchina organizzativa, con i nostri volontari, è al lavoro per allestire una grande festa per Cesenatico”, spiega Andrea Agostini, presidente della Fausto Coppi.