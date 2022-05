Nove Colli: “Un’edizione sottotono”, le proposte degli albergatori

Così gli operatori spingono per rilanciare la più importante manifestazione che ha un grande impatto economico sulla città.

Leandro Pasini, presidente albergatori Adac: “Per la prima volta ho vissuto questa manifestazione da presidente degli albergatori. La Nove Colli vanta una grande organizzazione. Come operatori turistici siamo disponibili e presenti per un suo rilancio, in particolare puntando sull’estero. I numeri di questa edizione non sono stati quelli degli anni migliori, per tornare a registrare quei numeri, noi siamo pronti a collaborare, è necessaria una grande coesione tra pubblico e privato”.

Giuseppe Ricci, presidente Consorzio Bellavita: “Siamo partner della Nove Colli dal 2014, è una manifestazione che abbiamo nel cuore, la maggior parte dei nostri hotel è specializzata nel segmento bike. Quest’anno come è noto c’è stato un calo di presenze; alcuni dei nostri hotels non hanno neppure aperto perché sono mancate le richieste. Dobbiamo concentrarci sul 2023 e lavorare tutti insieme – pubblico /privato – per tornare ai numeri del passato. Il focus è solo sui mercati esteri e si potrebbe realizzare un pettorale ad hoc con vantaggi e servizi esclusivi. I cicloturisti stranieri hanno una permanenza media molto alta e spendono in beni e servizi nel territorio. Per l’economia della città sono un valore importante. Dobbiamo cavalcare il cambiamento e l’innovazione con nuove idee per il cicloturismo, eventi collaterali ed iniziative che allungano la permanenza in città”.