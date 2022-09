Bollette shock. Siropack: “Aumenti del 300%”

“Stiamo subendo un aumento stimato del 300% nei costi dell’energia, che si somma ai sensibili aumenti nei costi della logistica ed alla grave carenza di materie prime, il cui approvvigionamento non ha ad oggi tempistiche accettabili per i nostri standard produttivi”. Si parla infatti di tempi di consegna tra gli 8 e i 13 mesi per le materie prime con l’aggravante dell’aumento dei costi di trasporto.

Il collegamento impresa-territorio-persona è chiaro all’imprenditore che non ha potuto che constatare come “il caro bollette riduca inevitabilmente la nostra marginalità. Ciò si rifletterà nel nostro contributo al e per il territorio in cui siamo inseriti. Questo è dovuto – aggiunge – alla speculazione sulle materie prime e all’innalzamento sproporzionato dei costi dell’energia a cui siamo sottoposti dall’inizio del conflitto in Ucraina”.

Energia e materie prime, due elementi che pesano e non poco in un’azienda. “Non abbiamo materia prime e non abbiamo energia – spiega De Lucia – ma siamo bravi a trasformarli”.