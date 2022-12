Bilancio, il Pd risponde: «Attacchi strumentali»

Il Pd snocciola poi una serie di interventi messi a bilancio.

«Il Piano investimenti prevede anche importanti risorse per il completamento delle opere superficiali del Waterfront di Ponente per € 5.200.000 e ulteriori € 5.000.000 per il completamento del 2° stralcio dello stesso da via Magellano a via Cavour. Vengono inoltre previsti nuovi interventi in attesa degli esiti dei bandi PNRR che riguardano la riqualificazione dello stadio comunale A. Moretti per € 1.200.000 ed € 1.100.000 per il recupero dell’ex Lavatoio. Ma si punta anche sulla sostenibilità con interventi di ricucitura delle piste ciclabili per un totale di circa 600.000€ con tre interventi in via Don Minzoni, via Manin e zona stazione che si vanno ad aggiungere a quello in conclusione della ciclovia sul Pisciatello ed a quello in progettazione sul torrente Rigossa per connettere sempre di più il territorio in chiave sostenibile. Infine, per rispondere al caro energia nel triennio sono previsti € 500.000,00 per ogni anno per finanziare progetti di riqualificazione energetica sugli edifici pubblici. Il 2023 sarà anche l’anno delle nuove progettazioni dal recupero del lungomare di Levante con piazza Marconi, e piazza Volta e nel 2024 si penserà alla progettazione con concorso di idee per il recupero dell’area Ex Nuit».