Ci saranno mareggiate? Parola al geologo

Qualche dato che val la pena ricordare lo si legge nel report annuale della Regione Emilia romagna. Il focus è proprio sul tema mareggiate.

Nel 2022 sono stati registrati 6 eventi con impatto, uno solo dei quali ha avuto rilevanza regionale. La mareggiata del 22 -23 novembre 2022 è stata caratterizzata da un valore piuttosto raro di livello del mare (1.47 m misurato a Porto Garibaldi).

Con riferimento ai parametri finora utilizzati nell’ambito della direttiva alluvioni (d.lgs. 49/2010) si è stimato che il sopralzo totale del mare, determinato dalla combinazione di onda, storm surge e marea, corrisponda a un tempo di ritorno di circa 50 anni. Va sottolineato che, a partire dal 2011, si osserva una crescita degli episodi di storm surge (acqua alta). Ad eccezione del 2013 che ha registrato ben 9 eventi con superamento della soglia L.M.>0.8 m, dal 2019 sono avvenuti sempre oltre 5 eventi per anno. Ciò a cui si deve porre attenzione, inoltre, è la durata di ciascun evento, che in molti casi si protrae per giorni, come in occasione della mareggiata di fine novembre 2022